У неділю Шахтар здолав Динамо у матчі 7 туру сезону УПЛ 2022-2023. Це дозволило "гірникам" залишитись серед лідерів чемпіонату.

Як це було Шахтар переміг Динамо у матчі з чотирма голами, вилученням та незабитим пенальті – відео

Йовічевіч віддав належне Луческу

Матч запам'ятався не тільки чотирма голами, але і нереалізованим пенальті та вилученням. Після гри наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував гру своєї команди.

"Щасливий і гордий за команду. Вона не зупиняється, продовжує залишатися голодною та готовою до нових викликів. Це моє перше «Класичне». Моєю мрією завжди було перемагати грандів. Сьогодні перемогла найкраща команда. Це має надати нам впевненості, але не самовпевненості.

Сьогодні грали не Йовічевіч та Луческу, а Шахтар та Динамо. Я щасливий і гордий, що треную таку команду. А Луческу – топ-тренер. Як молодому тренеру, мені хочеться досягти таких же результатів, яких він досяг. Я маю його поважати. Намагаюся брати щось від кожного тренера, тож Луческу вже допоміг мені реалізувати себе як тренера,

– заявив Йовічевіч.

Луческу визнав поразку

Натомість сам Луческу повністю визнав заслуженість перемоги суперника. Він також висловився щодо вилучення Іллі Забарного.

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"Шахтар заслужив на перемогу. На тлі наших неймовірних помилок Шахтар виглядав свіжішим, грав на більш високих швидкостях. Ми не могли піднятися до такого рівня і поступалися супернику, перш за все, у швидкості.

Вилучення теж відбулося на тлі наших помилок. Воротар та захисники мали в тому епізоді "прочитати" ситуацію. Мені незрозуміло, як Забарний міг так діяти в епізоді, який привів до його вилучення. Щоправда, моя думка: судді могли обмежитися і жовтою карткою,

– вважає Луческу.

Також румунський спеціаліст пояснив, чому не грають іноземні новачки команди. Мова про Джастіна Лонвейка, Кахіма Перріса та Самбу Діалло.

Я їх бачу щодня на тренуваннях. Вони поки не готові грати. Вони мають познайомитись з партнерами та командою. Важко проводити експерименти вже за кілька днів після того, як нові гравці прибули до команди. Вони повинні адаптуватися до команди, а команда повинна адаптуватися до них,

– резюмував коуч.

Турнірне положення

Після семи турів Шахтар займає друге місце у турнірній таблиці. Донецька команда на два бали відстає від лідера Дніпра-1.

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Динамо ж іде аж дев'ятим. Відстань від тих таки дніпрян складає 9 очок. У наступному турі Шахтар зіграє з Колосом, а Динамо – із Металістом.