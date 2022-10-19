Матч Шахтер – Динамо собрал солидную сумму на восстановление разрушенного стадиона в Ирпене
Источник:сайт Шахтера
Шахтер отчитался о сборе средств, запущенном ради восстановления разрушенного оккупантами стадиона в Ирпене. "Горнякам" удалось собрать кругленькую сумму.
В канун украинского Классического Шахтер запустил благотворительную акцию. Каждый желающий мог купить виртуальный билет на дерби "горняков" против киевского Динамо.
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Символический матч с благотворительной акцией
Начальная стоимость билета стартовала всего с 10 гривен.
Благодаря украинским болельщикам и официальному телетранслятору УПЛ Setanta Sports, который передал вырученные средства от подписок на setantasports.com в течение 14 – 16 октября, удалось собрать более 600 тысяч гривен. Точнее, донецкий клуб выручил за игру 600 935 гривен.
Вся сумма пойдет на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене, разрушенного захватчиками во время наступления на Киев.
- Напомним, что гимн Украины перед матчем исполнила защитница "Азовстали" Екатерина Полищук ("Пташка"). Девушка была освобождена из плена 21 сентября, когда произошел большой обмен пленными.
- Первый символический розыгрыш в центральном круге совершил еще один защитник Мариуполя Михаил Дианов, который уже давно является фанатом Шахтера.
Сам поединок закончился победой Шахтера над Динамо со счётом 3:1.
Победа позволила "горнякам" продолжить гонку за лидером чемпионата Днепром-1, который опережает команду Игоря Йовичевича на два очка. Динамо с 9 пунктами идет 9-м.