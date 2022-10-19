В канун украинского Классического Шахтер запустил благотворительную акцию. Каждый желающий мог купить виртуальный билет на дерби "горняков" против киевского Динамо.

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Символический матч с благотворительной акцией

Начальная стоимость билета стартовала всего с 10 гривен.

Благодаря украинским болельщикам и официальному телетранслятору УПЛ Setanta Sports, который передал вырученные средства от подписок на setantasports.com в течение 14 – 16 октября, удалось собрать более 600 тысяч гривен. Точнее, донецкий клуб выручил за игру 600 935 гривен.

Вся сумма пойдет на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене, разрушенного захватчиками во время наступления на Киев.

Напомним, что гимн Украины перед матчем исполнила защитница "Азовстали" Екатерина Полищук ("Пташка"). Девушка была освобождена из плена 21 сентября, когда произошел большой обмен пленными.

Первый символический розыгрыш в центральном круге совершил еще один защитник Мариуполя Михаил Дианов, который уже давно является фанатом Шахтера.

Сам поединок закончился победой Шахтера над Динамо со счётом 3:1.

Победа позволила "горнякам" продолжить гонку за лидером чемпионата Днепром-1, который опережает команду Игоря Йовичевича на два очка. Динамо с 9 пунктами идет 9-м.