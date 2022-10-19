Напередодні українського Класичного Шахтар запустив благодійну акцію. Кожен охочий міг купити віртуальний квиток на дербі "гірників" проти київського Динамо.

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Символічний матч із благодійною акцією

Початкова вартість квитка стартувала лише з 10 гривень.

Завдяки українським уболівальникам, та офіційному телетранслятору УПЛ Setanta Sports, який передав виручені кошти від передплат на setantasports.com протягом 14 – 16 жовтня, вдалось зібрати понад 600 тисяч гривень. Точніше донецький клуб виручив за гру 600 935 гривень.

Уся сума піде на відбудову стадіону "Чемпіон" в Ірпені, який зруйнували загарбники під час наступу на Київ.

Нагадаємо, що гімн України перед матчем виконала захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка"). Дівчина була звільнена з полону 21 вересня, коли відбувся великий обмін полоненими.

Перший символічний розіграш у центральному колі зробив ще один захисник Маріуполя Михайло Діанов, який вже давно є фанатом Шахтаря.

Сам поєдинок закінчився перемогою Шахтаря над Динамо з рахунком 3:1.

Звитяга дозволила "гірникам" продовжити перегони за лідером чемпіонату Дніпром-1, який випереджає команду Ігоря Йовічевіча на два очки. Динамо з 9 пунктами йде 9-м.