Уже первого октября возобновится сезон УПЛ после перерыва на матчи сборных. А уже в середине месяца болельщиков ждет центральная битва осени – Шахтера против Динамо.

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Из-за войны в Украине и невозможность собрать зрителей на наших стадионах дончане раздумывают над проведением игры за рубежом. Одним из возможных мест проведения встречи называли Лондон.

Впрочем, как заявил коммерческий директор Шахтера Дмитрий Кириленко, в настоящее время такая возможность отсутствует. Он рассказал о причинах срыва игры в столице Великобритании и назвал новый вариант проведения матча.

К сожалению, после длительных переговоров было принято решение не проводить этот матч в столице Великобритании. Мы приложили все усилия и имели огромное желание осуществить эту инициативу, однако обстоятельства сложились иначе и помешали нам сыграть с Динамо в Лондоне. На первом этапе мы получили согласие всех участников этого мероприятия – нашего соперника, УПЛ и УАФ. После этого начали вести переговоры со стадионом Вест Хэма, а параллельно – с другими клубами.

Еще тогда у англичан было опасение, что месяца будет недостаточно для подготовки к проведению такого матча. Но мы все равно продолжали переговоры. К сожалению, затем произошло трагическое событие, парализовавшее всю Великобританию – смерть Королевы Елизаветы II. На две недели процесс был остановлен.

Сейчас мы продолжили переговоры. Кроме того, пытались договориться с Челси о проведении матча на "Стэмфорд Бридж", однако организовать такое мероприятие на высоком уровне невозможно в течение столь короткого срока. Даже сами англичане сказали, что это сложно сделать.

Нам не хватило времени. Организовать матч на высоком уровне в течение такого срока невозможно. Хотим поблагодарить киевское Динамо за согласие, а также УАФ и УПЛ. Пока на этот вопрос нет точного ответа. Мы рассматриваем два варианта – либо в Варшаве, либо во Львове,

– заявил Кириленко.

Матч Шахтер – Динамо должно пройти 15 или 16 октября. В настоящее время из-за военного положения матчи УПЛ проводятся без зрителей на территории Украины. Шахтер и Динамо обычно принимают соперников в Киеве, но в редких случаях их домашние поединки проходили во Львове.

Турнирное положение грандов

В чемпионате Украины прошло четыре тура. Шахтер набрал 10 очков и идет на втором месте, уступая Колоссу только по разнице мячей. Динамо же имеет в своем активе всего три балла (12-е место), однако у киевлян еще есть игра в запасе.

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До очной встречи украинские гранды проведут еще по четыре встречи. Шахтера ожидают две битвы с Реалом в Лиге чемпионов, а также матчи против Металлиста и Львова в УПЛ. У Динамо в календаре – двойная спарка с Ренном в ЛЕ, а также Минай и Движение в чемпионате.