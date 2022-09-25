Матч с горечью поражения

Участие в матче приняли футболисты, не разъехавшиеся по сборным. Потому право проявить себя на футбольном поле имела молодежь Шахтера.

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Интриги добавлял тот факт, что тренером Радомяка является бывший футболист "горняков" Мариуш Левандовски.

Ключевым моментом в игре стала травма активного Марьяна Шведа, который через 25 минут успел несколько раз создать угрозу у ворот соперника. После одного из столкновений матч для правого вингера был окончен. Вместо него в игру вошел Олег Пушкарев.

К сожалению, во втором тайме подопечные Игоря Йовичевича пропустили дважды и потерпели поражение со счетом 2:0.

Пока неизвестно, насколько серьезна травма Шведа, который прекрасно влился в коллектив и уже с первых матчей демонстрирует результативный футбол.

К слову. Швед перешел в Шахтер 1 сентября 2022 года и уже успел провести за "горняков" 4 матча, в которых отличился 3 голами.

Уже 1 октября Шахтер сыграет в чемпионате против Металлиста. После четырех туров донецкий клуб с 10 очками идет вторым в турнирной таблице УПЛ. Лидирует Колос, но имеет одинаковое количество баллов с дончанами.