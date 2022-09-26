Вже першого жовтня відновиться сезон УПЛ після перерви на матчі збірних. А вже у середині місяця на вболівальників чекає центральна битва осені – Шахтаря проти Динамо.

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Через війну в Україні та неможливість зібрати глядачів на наших стадіонах донечани роздумують над проведенням гри за кордоном. Одним із ймовірних місць проведення зустрічі називали Лондон.

Втім, як заявив комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко, наразі така можливість відсутня. Він розповів про причини зриву гри у столиці Великої Британії та назвав новий варіант для проведення матчу.

На жаль, після тривалих перемов ухвалили рішення не проводити цей матч у столиці Великої Британії. Ми доклали всіх зусиль і мали величезне бажання здійснити цю ініціативу, проте обставини склались інакше й завадили нам зіграти з Динамо в Лондоні. На першому етапі ми одержали згоду всіх учасників цього заходу – нашого суперника, УПЛ та УАФ. Після цього почали вести перемови зі стадіоном Вест Хема, а паралельно – з іншими клубами.

Ще тоді англійці мали побоювання стосовно того, що місяця буде недостатньо для підготовки до проведення такого матчу. Але ми все одно продовжували перемови. На жаль, потім сталася трагічна подія, що паралізувала всю Велику Британію – смерть Королеви Єлизавети II. На два тижні процес було зупинено.

Зараз ми продовжили перемовини. Крім того, намагалися домовитись із Челсі щодо проведення матчу на "Стемфорд Брідж", однак організувати такий захід на високому рівні неможливо протягом такого короткого терміну. Навіть самі англійці сказали, що це складно зробити.

Нам забракло часу. Організувати матч на високому рівні протягом такого терміну неможливо. Хочемо подякувати київському Динамо за згоду, а також УАФ і УПЛ. Наразі на це запитання немає точної відповіді. Ми розглядаємо два варіанти – або у Варшаві, або у Львові,

– заявив Кириленко.

Матч Шахтар – Динамо має пройти 15 або 16 жовтня. Наразі через воєнний стан матчі УПЛ проводяться без глядачів на території України. Шахтар та Динамо зазвичай приймають суперників у Києві, але в окремих випадках їх домашні поєдинки проходили у Львові.

Турнірне положення грандів

Наразі в чемпіонаті України пройшло чотири тури. Шахтар набрав 10 очок і йде на другому місці, поступаючись Колосу лише за різницею м'ячів. Динамо ж має в своєму активі всього три бали (12 місце), однак у киян ще є гра в запасі.

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До очної зустрічі українські гранди проведуть ще по чотири зустрічі. На Шахтар очікують дві битва з Реалом в Лізі чемпіонів, а також матчі проти Металіста та Львова в УПЛ. У Динамо в календарі – подвійна спарка з Ренном в ЛЄ, а також Минай і Рух в чемпіонаті.