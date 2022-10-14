Матч Шахтер – Динамо пройдет на стадионе "Арена-Львов". Сайт 24 канала планирует провести онлайн-трансляцию поединка. Начало встречи в 17.00.

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Где смотреть матч Шахтер – Динамо

В центральном противостоянии тура на "Арене Львов" впервые за год друг против друга сыграют "Шахтер" и "Динамо". Арбитр встречи грандов – Екатерина Монзуль. Поединок можно будет посмотреть на платформе Setanta sports .

Кстати говоря. 16 октября во Львове пройдет еще один матч. Движение примет на стадионе "Украина" лидера Днепр-1, выигравшего в Лиге конференций у Вадуца.

Последняя встреча дончан и киевлян, которая прошла 3 октября 2021 года, закончилась ничьей – 0:0.

Отметим, что донецкая команда находится на второй строчке таблицы УПЛ, имея в активе 13 очков. "Бело-синие" пока только 8, у подопечных Мирчи Луческу 9 пунктов.

Перед очной встречей команды по-разному сыграли в еврокубках. Шахтер в Лиге чемпионов чуть не обыграл мадридский Реал. А Динамо потерпело четвертое подряд поражение в Лиге Европы, уступив французскому Ренну.

Примите во внимание. Ранее сообщалось, что матч Шахтер – Динамо могут перенести на неопределенный срок из-за массовой ракетной атаки россиян.