Матч Шахтар – Динамо відбудеться на стадіоні "Арена-Львів". Сайт 24 каналу планує провести онлайн-трансляцію поєдинку. Початок зустрічі о 17:00.

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Де дивитися матч Шахтар – Динамо

У центральному протистоянні туру на "Арені Львів" вперше за рік один проти одного зіграють Шахтар та Динамо. Арбітр зустрічі грандів – Катерина Монзуль. Поєдинок можна буде переглянути на платформі Setanta sports.

До речі. 16 жовтня у Львові відбудеться ще один матч. Рух прийме на стадіоні "Україна" лідера Дніпро-1, який виграв у Лізі конференцій у Вадуца.

Остання зустріч донеччан та киян, яка відбулася 3 жовтня 2021 року, закінчилася нічиєю – 0:0.

Зазначимо, що донецька команда перебуває на другій сходинці таблиці УПЛ, маючи в активі 13 очок. "Біло-сині" наразі лише 8-мі, у підопічних Мірчі Луческу 9 пунктів.

Перед очною зустріччю команди по-різному зіграли в єврокубках. Шахтар у Лізі чемпіонів ледь не обіграв мадридський Реал. А Динамо зазнало четвертої поспіль поразки в Лізі Європи, поступившись французькому Ренну.

Зауважте. Раніше повідомлялося, що матч Шахтар – Динамо можуть перенести на невизначений термін через масову ракетну атаку росіян.