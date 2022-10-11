Последние дни были очень тяжелыми для Украины. Россияне усилили обстрелы украинских городов, только за понедельник было запущено около 80 ракет.

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Больше всего пострадали Киев, Львов, Кривой Рог, Кременчуг, а также южные и восточные регионы Украины. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, гражданские места, детские площадки и школы.

Поэтому 10 октября был отменен матч 6 тура УПЛ между Александрией и Металлистом 1925, который должен был состояться в Киеве. При этом УАФ рассматривают вариант и полной остановки чемпионата.

Как пишут СМИ, ассоциация вместе с УПЛ рассматривает два варианта. Речь идет либо о переносе-го тура, либо о прекращении сезона на неопределенный срок.

Матчи 7 тура запланированы на 14-16 октября. Одним из поединков должно стать битва Шахтера и Динамо, которое планируют провести во Львове на "Арене Львов".

Последствия террористических ударов по Украине

Премьер Денис Шмигаль написал, что часть украинских областей без света . По словам министра, нужно быть готовым к перебоям электроснабжения.

В Офисе Президента заявили, что нужно готовиться к последствиям атак и подтвердили удар по ТЭЦ. Особо попросили экономить электроэнергию вечером.

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Что касается пострадавших, то мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что от ракетных ударов в Киеве пострадал 51 человек, из них – 42 госпитализированы в медучреждения города. В то же время на Днепропетровщине в результате вражеского обстрела известно о 4 погибших и более 16 пострадавших.