Шахтер и Динамо подходят к матчу друг против друга после игр в еврокубках. Во вторник, 11 октября, "горняки" сумели сыграть вничью с Реалом в Лиге чемпионов. При этом команда упустила победу над соперником уже в компенсированное время.

Динамо проиграло Ренну матч Лиги Европы и окончательно потеряло шансы выйти в плей-офф турнира. Хотя киевский клуб сохраняет шансы весной сыграть в еврокубках .

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Матч Шахтер Динамо в воскресенье, 16 октября, состоится на "Арене Львов". Хотя этот матч могли провести в Лондоне. Но из-за смерти королевы Елизаветы II, времени на подготовку к проведению матча Шахтер – Динамо в Англии оказалось недостаточно.

Тренер киевлян Мирча Луческу просил перенести игру на понедельник, 17 октября. Или провести эту игру не во Львове. Но "горняки" решили не идти на уступки в этом вопросе.

Игра Шахтер – Динамо начнется в 17:00. матч состоится без зрителей. Просмотреть ее можно будет онлайн (на платформе Setanta).

Сайт 24 канала проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Она будет доступна в этой новости.