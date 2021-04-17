Шахтер – Динамо: главное

Что: матч 22 тура УПЛ

Где: Киев, НСК "Олимпийский"

Когда: Суббота, 17 апреля, 19: 30

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, sweet.tv, текстовая трансляция на Спорт 24

Напомним Матч Шахтер – Динамо снова обслужит женская бригада арбитров

Перед игрой

Какая бы ни была ситуация в турнирной таблице, матч между Шахтером и Динамо привлекает дополнительное внимание. Как и любые другие классические дерби в иностранных чемпионатах. А когда борьба за чемпионство еще продолжается – то и подавно.

К этому матчу Динамо подходит в статусе лидера УПЛ. За 21 тур киевляне набрали 52 очка. И проиграли лишь один раз – Шахтеру в первом круге. При этом тогда "горняки" оформили разгромную победу 3:0. Первый гол тогда забил Мораес, к которому у фанов Динамо особое отношение. А в конце первого тайма Динамо осталось в меньшинстве после удаления Сидорчука. Он довольно грубо сыграл против Корниенко (защитник выбыл из игры до конца года).

Но воспользоваться победой над соперником Шахтеру не удалось. И сейчас команда отстает на семь очков. Сказалось сразу шесть ничьих и два поражения в чемпионате. И если поражение в матче с Зарей еще может иметь логическое объяснение, то три пропущенных гола от аутсайдера Львова – вряд ли.

Вот и получается, что даже победа в этом матче не гарантирует Шахтеру чемпионства. Потому что тогда отставание будет составлять четыре очка. И их надо будет отыграть за четыре тура. Динамо за это время сыграет с Ингульцом, Ворсклой, Мариуполем и Колосом. Правда у киевлян еще перед этим матч полуфинала Кубка Украины против Агробизнеса. И в случае удачного исхода – финал.

Шахтер где до конца сезона имеет матчи против Александрии, Днепр-1, Миная и Ингульца.

Потери

Динамо в этом матче не сможет рассчитывать на игрока, который по праву считается лидером команды в центре поля. Речь о Сидорчуке, который дисквалифицирован. Также не понятна ситуация с Цыганковым. Он уже занимается в общей группе, однако готов ли сыграть полный матч – пока неизвестно. Как и то, сыграет ли Забарный. В матче против Днепр-1 он получил травму носа, из-за чего ему понадобилось хирургическое вмешательство сейчас он занимается в защитной маске. Что касается Вербича, то он давно находится вне игры.

У Шахтера тоже есть потери. Но они тоже "давние", и в команде уже нашли замены (хоть и не вполне равноценные). До конца сезона точно не сыграют Коноплянка и Исмаил. А также Тайсон, официально покинувший "горняков" свободным агентом. Но он и до этого находился вне заявки команды (был переведен в дубль). Поэтому его уход может и положительно отличиться, ведь в команде больше не будет мятежника.

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Прогноз

Шахтер имеет больше шансов на победу в этом матче. Такого мнения придерживаются эксперты из Favbet, которые на победу "оранжево-черных" выставили коэффициент 2,22. На победу Динамо – 3,3. Ничья в матче – 3,55.

За предыдущие четыре матча между собой обе команды каждый раз забивали три и более голов (3:1, 2:3, 1:3, 0:3). Да и в чемпионате давно уже не покидали поле без забитых голов. Но букмекеры не слишком склонны к мнению, что в этом матче игроки порадуют нас немалым количеством голов. На ТБ 2,5 выставили коэффициент 2,09. Зато на ТМ 2,5 – 1,75.