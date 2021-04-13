Центральный матч тура между Шахтером и Динамо рассудит Екатерина Монзуль. Арбитр VAR – Николай Балакин.

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Все назначения 22-го тура:

16 апреля

  • 17: 00 ПФК Львов – Александрия – Олег Деревинский (Киев)

17 апреля

  • 14: 00 Минай – Десна – Виталий Романов (Днепр);
  • 17: 00 Ворскла – Заря – Евгений Арановский (Киев), VAR – Сергей Бойко (Киевская обл.);
  • 19: 30 Шахтер – Динамо – Екатерина Монзуль (Харьков), VAR – Николай Балакин (Киевская обл.).

18 апреля

  • 14: 00 Ингулец – Рух – Владимир Новохатный (Киев);
  • 17:00 Мариуполь – Олимпик – Виктор Копиевский (Кропивницкий);
  • 19: 30 Колос – Днепр-1 – Максим Козыряцкий (Запорожье), VAR – Денис Шурман (Киевская обл.).