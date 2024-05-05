Это же было уже: Шахтер второй раз за неделю разгромил Черноморец

Поединок Шахтер - Черноморец завершал воскресную программу 27-го тура Украинской Премьер-лиги. "Горняки" прогнозируемо победили "моряков" и приблизились к чемпионству.

Шахтер – Черноморец 3:0

Голы: Судаков, 19, Сикан, 23, Кевин, 56 (пенальти)

На неделе соперники уже встречались между собой, сыграв перенесенный поединок 12-го тура УПЛ. Тогда героем победного поединка (4:1) стал бразилец Марлон Гомес, который оформил хет-трик, пишет 24 Канал.

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Шедевр Судакова и очередной гол Сикана

Шахтер и Черноморец очень хорошо изучили друг друга, а потому начали поединок без разведки. Уже на 19-й минуте Судаков невероятным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч в сетку ворот Варакуты.

Через несколько минут "горняки" удвоили преимущество. Ракицкий сделал филигранный навес в штрафную площадь прямо на Сикана. Удар форварда головой был безупречным. 2:0 – уже на 23-й минуте Шахтер сделал комфортным счет. Кстати, этот гол стал 10-м для Даниила в нынешнем сезоне чемпионата УПЛ.

В начале второго тайма Сикан заработал пенальти. Форварда "горняков" сбил Варакута и арбитр матча Анастасия Романюк указала на отметку. Одиннадцатиметровый реализовал бразилец Кевин, который пробил в правый от голкипера угол ворот.

В итоге Шахтер во второй раз за неделю победил Черноморец с перевесом в три мяча.

Видеообзор матча Шахтер – Черноморец