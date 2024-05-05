Шахтар – Чорноморець 3:0
Голи: Судаков, 19, Сікан, 23, Кевін, 56 (пенальті)
На тижні суперники вже зустрічалися між собою, зігравши перенесений поєдинок 12-го туру УПЛ. Тоді героєм переможного поєдинку (4:1) став бразилець Марлон Гомес, який оформив хет-трик, пише 24 Канал.
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Шедевр Судакова та черговий гол Сікана
Шахтар та Чорноморець дуже добре вивчили один одного, а тому розпочали поєдинок без розвідки. Вже на 19-й хвилині Судаков неймовірним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч до сітки воріт Варакути.
Через кілька хвилин "гірники" подвоїли перевагу. Ракіцький зробив філігранний навіс до штрафного майданчика прямо на Сікана. Удар форварда головою був бездоганним. 2:0 – вже на 23-й хвилині Шахтар зробив комфортним рахунок. До речі, цей гол став 10-м для Данила у нинішньому сезоні чемпіонату УПЛ.
На початку другого тайму Сікан заробив пенальті. Форварда "гірників" збив Варакута і арбітриня матчу Анастасія Романюк вказала на позначку. Одинадцятиметровий реалізував бразилець Кевін, який пробив у правий від голкіпера кут воріт.
У підсумку Шахтар вдруге за тиждень переміг Чорноморець з перевагою у три м'ячі.
- Команда Маріно Пушича продовжує лідирувати в чемпіонаті. За три тури до завершення "гірники" випереджають Динамо на 4 бали.
- Чорноморець зазнав п'ятої поспіль поразки. "Моряки" замикають десятку команд УПЛ. Однак від зони перехідних матчів їх віддаляють лише чотири бали.