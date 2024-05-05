Динамо – Колос 5:0

Голы: Бондаренко, 48 (автогол), Ярмоленко, 51, Буяльский, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71

В первом круге динамовцы потеряли драгоценные очки в матче с Колосом (1:1). Поэтому поединок во второй части чемпионата имел принципиальное значение для "бело-синих", пишет 24 Канал.

Читайте также Полесье потеряло шанс догнать Рух: "волки" в большинстве расписали ничью с Зарей в большинстве

Взрывной второй тайм в исполнении Динамо

В отчетном поединке тренерский штаб Динамо не мог рассчитывать на своего лучшего бомбардира Владислава Ваната, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек. Впрочем, столичная команда с успехом справилась без забивного форварда.

В первом тайме ничего не предвещало разгрома. Ковалевцы под руководством нового главного тренера Александра Поздеева уверенно защищались.

Все изменилось в начале второго тайма. Сначала центрбек Колоса Валерий Бондаренко срезал мяч в собственные ворота после навеса Шапаренко.

После этого гола гости растерялись. В течение четырех минут динамовцы забили еще дважды. Результативными ударами отметились Ярмоленко и Буяльский.

Обеспечив комфортное преимущество подопечные Шовковского не остановились, а забили еще дважды. Кабаев и Волошин довели счет до неприличного.

В итоге арбитр зафиксировал победу столичной команды со счетом 5:0.

Видеообзор матча Динамо – Колос