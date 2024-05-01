Черноморец – Шахтер 1:4

Голы: Бадибанга, 12 – Марлон, 3, 16, 41, Швед, 66

Уже на старте поединка "горняки" размочили нули на табло. Шахтер разыграл угловой, Судаков сделал подачу в штрафную площадку "моряков", где на ближней стойке Гомес головой прошил голкипера соперника – 0:1, сообщает 24 Канал.

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После стартовой 10-минутки команды обменялись результативными ударами. Сначала мяч долетел до Бадибанги, который пробил между ног Ризныку. Но равный счет в матче 1:1 продержался лишь следующие 4 минуты, когда голкипер Черноморца отразил удар Судакова, но первым на добивании был Марлон, который мощным выстрелом под перекладину вывел дончан снова вперед 1:2.

Через 16 минут Марлон Гомес оформил дубль.

На протяжении целого первого тайма подопечные Марино Пушича угрожали воротам соперника. У Черноморца за 45 минут был лишь один удар в створ ворот Шахтера. Было это как раз когда Бадибанга сравнивал счет на табло.

Активность "горняков" перевоплотилась в третий гол Шахтера. В конце тайма Гомес забил свой третий мяч в ворота Черноморца. Судаков со штрафного после рикошетов попал в стойку, мяч отпрыгнул под удар Марлону, бразилец пушечным выстрелом снял "паучка" с девятки ворот хозяев – 1:3.

На перерыв команды ушли с комфортным для донецкого клуба счетом 1:3.

Тотальное доминирование "горняков"

Вторая часть встречи началась активно. Григорчук сделал изменения в игре хозяев. Шахтер ответил дальним и неточным ударом Матвиенко.

Во втором тайме дончане продолжили доминировать на футбольном поле стадиона Левого берега. Черноморцу ничего не удавалось противопоставить "горнякам".

В середине тайма вышедший на замену вместо Зубкова, Швед, увеличил преимущество Шахтера уже до трех мячей – 1:4. Ассистом отметился Траоре, который тоже вышел со скамейки запасных вместо Сикана.

В концовке поединка Траоре сотряс стойку после передачи Назарины. Лассина был близок к тому, чтобы к ассисту добавить еще и гол.

Видео голом матча Черноморец – Шахтар