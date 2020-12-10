По окончании группового этапа Лиги чемпионов определились и восемь команд, которые продолжат выступления в Лиге Европы. Среди них и украинские Шахтер и Динамо.

По правилам турнира, во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, команды будут поделены на две корзины – сеяные и несеяные. В первую попадут победители групп Лиги Европы, а также четыре лучших команды из Лиги чемпионов. Соответственно к несеяным попадут команды, которые заняли вторые места в своих группах, и остальные четыре команды из Лиги чемпионов, пишет 24 канал.

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Донецкий Шахтер во время жеребьевки будет среди сеяных команд. Ведь он попал в число четырех лучших команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. "Горняки" набрали 8 очков. С Шахтером также будут бельгийский Брюгге, английский Манчестер Юнайтед и нидерландский Аякс.

Точно известно, что среди сеяных команд будут английский Арсенал, хорватское Динамо (Загреб), немецкий Хоффенхайм, итальянская Рома и испанский Вильярреал. Они стали победителями своих групп в Лиге Европы. Поэтому против этих команд Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы точно не сыграет.

Зато эти команды могут выпасть киевскому Динамо. Ведь команда оказалась среди несеянных вместе с российским Краснодаром, греческим Олимпиакосом и австрийским Зальцбургом. Среди несеянных будет и сербская Црвена Звезда, занявшая второе место в своей группе Лиги Европы.

Важно! Шахтер точно не сыграет против Динамо и Краснодара. Ведь на этой стадии турнира УЕФА разводит команды, которые играли в одной группе, команды из одной страны, а также украинские и российские команды.

Также уже есть список из 12 команд, которые обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы. Но пока неизвестно с какого именно места. Речь идет про итальянский Милан, бельгийский Антверпен, португальские Бенфику и Брагу, испанскую Гранаду, английские Лестер и Тоттенхэм, немецкий Байер, французский Лилль, нидерландский ПСВ Эйндховен, шотландский Рейнджерс и чешскую Славию.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря. Именно тогда Шахтер и Динамо узнают своих соперников на этой стадии турнира. Матчи состоятся уже в 2021 году. Первая игра 18 февраля, а ответный матч – 25 февраля.