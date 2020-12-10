Після закінчення групового етапу Ліги чемпіонів визначилися і вісім команд, які продовжать виступи в Лізі Європи. Серед них і українські Шахтар та Динамо.

За правилами турніру, під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, команди будуть поділені на два кошики – сіяні та несіяні. До першого потраплять переможці груп Ліги Європи, а також чотири кращі команди з Ліги чемпіонів. Відповідно до несіяних потраплять команди, які посіли другі місця у своїх групах, та решта чотири команди з Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

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Донецький Шахтар під час жеребкування буде серед сіяних команд. Адже він потрапив до числа чотирьох кращих команд, які посіли треті місця в групах Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок. З ним також будуть бельгійський Брюгге, англійський Манчестер Юнайтед та нідерландський Аякс.

Точно відомо, що серед сіяних команд будуть англійський Арсенал, хорватське Динамо (Загреб), німецький Хоффенхайм, італійська Рома та іспанський Вільярреал. Вони стали переможцями своїх груп в Лізі Європи. Відтак проти цих команд Шахтар в 1/16 фіналу Ліги Європи точно не зіграє.

Натомість ці команди можуть випасти київському Динамо. Адже команда опинилася серед несіяних разом з російським Краснодаром, грецьким Олімпіакосом та австрійським Зальцбургом. Серед несіяних буде і сербська Црвена Звезда, яка посіла друге місце у своїй групі Ліги Європи.

Важливо! Шахтар точно не зіграє проти Динамо та Краснодара. Адже на цій стадії турніру УЄФА розводить команди, які грали в одній групі, команди з однієї країни, а також українські та російські команди.

Також вже є список з 12 команд, які забезпечили собі вихід у плей-офф Ліги Європи. Але поки невідомо з якого саме місця. Мова йде про італійський Мілан, бельгійський Антверпен, португальські Бенфіку та Брагу, іспанську Гранаду, англійські Лестер та Тоттенхем, німецький Баєр, французький Лілль, нідерландський ПСВ Ейндховен, шотландський Рейнджерс та чеську Славію.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в понеділок, 14 грудня. Саме тоді Шахтар та Динамо дізнаються своїх суперників на цій стадії турніру. Матчі відбудуться вже у 2021 році. Перша гра 18 лютого, а матч-відповідь – 25 лютого.