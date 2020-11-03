Донецкий "Шахтер" и "Боруссия" Менхенгладбах 3-го ноября проведут матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Команды определились со стартовыми составами на игру.

Третий подряд матч в Лиге чемпионов в воротах "Шахтера" будет стоять Анатолий Трубин. Об этом сообщает 24 канал.

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С капитанской повязкой "Шахтер" на игру выведет Марлос. Следует отметить, что из-за кадровых проблем "Шахтер" сыграет без номинального нападающего.

Без кадровых потерь на игру с "Шахтером" выйдет "Боруссия" М.

Стартовые составы команд

"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Тайсон, Антонио, Марлос, Тете, Корниенко, Соломон, Майкон, Бондарь

"Боруссия" М: Зоммер, Крамер, Тюрам, Штиндль, Плеа, Лайнер, Хофманн, Бенсабаіні, Гинтер, Ельведі, Нойхаус

Матч "Шахтер" – "Боруссия" М состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 19:55. Это первая официальная встреча клубов.