"Шахтер" – "Боруссия" М: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" и "Боруссия" Менхенгладбах 3-го ноября проведут матч 3-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Команды определились со стартовыми составами на игру.
Третий подряд матч в Лиге чемпионов в воротах "Шахтера" будет стоять Анатолий Трубин. Об этом сообщает 24 канал.
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С капитанской повязкой "Шахтер" на игру выведет Марлос. Следует отметить, что из-за кадровых проблем "Шахтер" сыграет без номинального нападающего.
Без кадровых потерь на игру с "Шахтером" выйдет "Боруссия" М.
Стартовые составы команд
"Шахтер": Трубин, Додо, Хочолава, Тайсон, Антонио, Марлос, Тете, Корниенко, Соломон, Майкон, Бондарь
"Боруссия" М: Зоммер, Крамер, Тюрам, Штиндль, Плеа, Лайнер, Хофманн, Бенсабаіні, Гинтер, Ельведі, Нойхаус
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