Донецький "Шахтар" і "Боруссія" Менхенгладбах 3-го листопада проведуть матч 3-го туру Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Команди визначилися зі стартовими складами на гру.

Третій поспіль матч у Лізі чемпіонів у воротах "Шахтаря" стоятиме Анатолій Трубін. Про це повідомляє 24 канал.

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З капітанською пов'язкою "Шахтар" на гру виведе Марлос. Слід зазначити, що через кадрові проблеми "Шахтар" зіграє без номінального нападника.

Без кадрових втрат на гру з "Шахтарем" вийде "Боруссія" М.

Стартові склади команд

"Шахтар": Трубін, Додо, Хочолава, Тайсон, Антоніо, Марлос, Тете, Корнієнко, Соломон, Майкон, Бондарь

"Боруссія" М: Зоммер, Крамер, Тюрам, Штиндль, Плеа, Лайнер, Хофманн, Бенсабаіні, Гінтер, Ельведі, Нойхаус

Матч "Шахтар" – "Боруссія" М відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає о 19:55. Це перша офіційна зустріч клубів.