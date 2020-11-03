"Шахтар" – "Боруссія" М: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
Донецький "Шахтар" і "Боруссія" Менхенгладбах 3-го листопада проведуть матч 3-го туру Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Команди визначилися зі стартовими складами на гру.
Третій поспіль матч у Лізі чемпіонів у воротах "Шахтаря" стоятиме Анатолій Трубін. Про це повідомляє 24 канал.
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З капітанською пов'язкою "Шахтар" на гру виведе Марлос. Слід зазначити, що через кадрові проблеми "Шахтар" зіграє без номінального нападника.
Без кадрових втрат на гру з "Шахтарем" вийде "Боруссія" М.
Стартові склади команд
"Шахтар": Трубін, Додо, Хочолава, Тайсон, Антоніо, Марлос, Тете, Корнієнко, Соломон, Майкон, Бондарь
"Боруссія" М: Зоммер, Крамер, Тюрам, Штиндль, Плеа, Лайнер, Хофманн, Бенсабаіні, Гінтер, Ельведі, Нойхаус
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