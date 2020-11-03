3 ноября "Шахтер" принимает менхенгладбахскую "Боруссию" в матче 3 раунда группового этапа Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция поединка – на сайте Спорт24.

"Шахтер" – неожиданный лидер квартета В Лиги чемпионов, набравший четыре очка за два поединка. Подопечные Луиша Каштру стартовали на групповой стадии с сенсационной победы в Мадриде над "Реалом" (3:2). Затем чемпион Украины сдержал напор атаки "Интера", заработав один зачетный пункт (0:0), пишет 24 канал.

К слову Шахтер – Боруссия М: анонс на матч Лиги чемпионов

К третьему туру группового этапа ЛЧ "Боруссия" подходит в статусе второй команды в группе. Немецкая команда дважды сыграла вничью – с "Интером" в гостях (2:2) и с "Реалом" (2:2). Причем в обоих поединках подопечные Марко Розе не удержали победный результат. В минувшую субботу гладбахцы отметились домашней победой над "Лейпцигом" в чемпионате Германии (1:0).

Шахтер – Боруссия М: онлайн-трансляция