3 листопада "Шахтар" приймає менхенгладбаську "Боруссію" у матчі 3 раунду групового етапу Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.

"Шахтар" – несподіваний лідер квартету В Ліги чемпіонів, який набрав чотири очки за два поєдинки. Підопічні Луїша Каштру стартували на груповій стадії з сенсаційної перемоги в Мадриді над "Реалом" (3:2). Потім чемпіон України стримав напір атаки "Інтера", заробивши один заліковий пункт (0:0), пише 24 канал.

До слова Шахтар – Боруссія М: анонс на матч Ліги чемпіонів

До третього туру групового етапу ЛЧ "Боруссія" підходить у статусі другої команди в групі. Німецька команда двічі зіграла внічию – з "Інтером" в гостях (2:2) і з "Реалом" (2:2). Причому в обох поєдинках підопічні Марко Розі не втримали переможний результат. Минулої суботи гладбахці відзначилися домашньою перемогою над "Лейпцигом" у чемпіонаті Німеччини (1:0)

Шахтар – Боруссія М: онлайн-трансляція