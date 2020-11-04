В рамках 3-го тура группы Лиги чемпионов "Шахтер" дома крупно уступил "Боруссии" (М). Худшим игроком этого поединка стал голкипер "горняков" Анатолий Трубин.

Такого разгромного результата в матче не ожидал ни один украинский болельщик. Немецкий клуб не оставлял "горнякам" даже надежды на победу. В итоге встреча завершилась со счетом 0:6 в пользу "Боруссии" М, пишет 24 канал.

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Худший игрок матча

Авторитетный портал WhoScored оценил игру футболистов в этом противостоянии. Худшим игроком матча прогнозируемо стал голкипер донецкого клуба Анатолий Трубин, который шесть раз был вынужден вынимать мяч из собственных владений. Его игру оценили в 4.6.

Наибольшую оценку поставили Соломону – 6.5. За ним сразу расположились два игрока – Степаненко и Патрик, у которых по 6.2 балла.

Героем матча стал форвард гостей Алассан Плеа, который сделал хет-трик и получил максимально возможные 10.0.

В 4-м туре группы Лиги чемпионов подопечные Каштру сыграют против той же "Боруссии" (М), но на их поле 25 ноября.



Оценки игроков за матч / Скрин с WhoScored