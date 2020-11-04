У рамках 3-го туру групи Ліги чемпіонів "Шахтар" вдома розгромно поступився "Боруссії" (М). Найгіршим гравцем цього поєдинку став голкіпер "гірників" Анатолій Трубін.

Такого розгромного результату у матчі не очікував жоден український вболівальник. Німецький клуб не залишав "гірникам" навіть надії на перемогу. У підсумку зустріч завершилась із рахунком 0:6 на користь "Боруссії" М, пише 24 канал.

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Найгірший гравець матчу

Авторитетний портал WhoScored оцінив гру футболістів у цьому протистоянні. Найгіршим гравцем матчу прогнозовано став голкіпер донецького клубу Анатолій Трубін, який шість разів був змушений виймати м'яч з власних володінь. Його гру оцінили у 4.6.

Найбільшу оцінку поставили Соломону – 6.5. За ним одразу розташувались два гравці – Степаненко та Патрік, у яких по 6.2 бала.

Героєм матчу став форвард гостей Алассан Плеа, який зробив хет-трик та отримав максимально можливі 10.0.

У 4-му туру групи Ліги чемпіонів підопічні Каштру зіграють проти тієї ж "Боруссії" (М), але на їх полі 25 листопада.



Оцінки гравців за матч / Скрін з WhoScored