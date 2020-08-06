"Шахтер" на последних минутах встречи уверенно разгромил "Вольфсбург" 3:0 и вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Мораес отметился дублем и стал лучшим в составе обеих команд.

Жуниор Мораес дважды отличился на последних минутах встречи и стал настоящим героем дончан. Эксперты Whoscored не прошли сторой от таких удачных действий украинца и поставили ему наивысшую оценку среди всех футболистов обеих команд.

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Герой поединка

До 88-й минуты счет матча был "сухим" 0:0, такой итог матча также устраивал "горняков", но соперник пошел вперед и пропустил несколько контратак от украинцев, которые привели к разгромному счету.

На 89-й минуте Мораес показал великолепную технику владения мячом в штрафной и забил гол ударом в одно касание, точно в правый нижний угол ворот. 1:0. Далее забил Соломон – 2: 0.

Не успели болельщики отпраздновать гол Соломона, как счет в матче стал разгромным. Тот же Мораес обошел защитников и вышел один на один с голкипером. Нападающий легко переиграл вратаря обманным движением и нанес точный удар – 3:0.

Действия форварда получили 9,2 балла от экспертов. На его счету не только два гола, а еще 8 ударов, это лучший показатель среди всех игроков.

Второе место занял Алан Патрик (8,3), а тройку лидеров замкнул Марлос (8,1).

Оценка игроков / Whoscored