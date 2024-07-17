Шахтар – Бешикташ 1:0

Гол: Егіналду, 66

Поєдинок проти Бешикташа став п'ятим до донецького клубу на зборах у Словенії. Підопічні Маріно Пушича додали до свого активу ще одну перемогу, пише 24 Канал.

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Гол Егіналду приніс перемогу

Головний тренер "гірників" виставив на матч проти Бешикташа основний склад. Були відсутні лише Сікан та Криськів, які готуються до футбольного турніру Олімпіади-2024.

Склад Шахтаря: Різник (Твардовський, 46), Вінісіус Тобіас (Фарина, 46), Бондар (Грам, 46), Матвієнко (к) (Франьїч, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Бондаренко (Назарина, 46), Марлон Гомес (Степаненко, 46), Судаков (Педріньйо, 46), Зубков (Швед, 46), Кевін (Невертон, 46), Траоре (Егіналду, 46)

"Гірники" діяли першим номером. У першому таймі гарні нагоди забити мали Зубков та Кевін. Проте брак у завершальній стадії завадив Шахтарю піти на перерву з переможним рахунком.

Під час паузи Маріно Пушич провів заміни у складі. На полі з'явилися одразу чотири бразильські легіонери. Одному з них вдалося розписатися у воротах "чорних орлів".

На 66-й хвилині зустрічі Егіналду виграв верхову боротьбу та ударом головою вразив ворота суперника. Цей гол виявився переможним для Шахтаря.

Відеоогляд матчу Шахтар – Бешикташ

Ця перемога стала третьою для "гірників" на зборах у Словенії. До цього Шахтар обіграв Сараєво (4:1) та Різеспор (5:0). Поєдинок з Хайдуком завершився внічию 1:1. Єдиної поразки команда Пушича зазнала у матчі з Бочка-Топола (0:1).

Наступний поєдинок "гірники" зіграють 20 липня. Шахтар зустрінеться з представником АПЛ Іпсвіч Таун.