Донецкий "Шахтер" играет против "Базеля" в 1/4 финала Лиги Европы. Матч 11 августа начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Матч "Шахтер" – "Базель" состоится в Германии на стадионе "Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене. Победитель пары будет определен в этом матче. В полуфинале победитель сыграет против итальянского "Интера".

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"Шахтер" является фаворитом этого матча. Но стадия четвертьфинала состоит только из одного матча. Поэтому если основное время закончится вничью, то команды сыграют экстратаймы. Если и тогда победителя не определят, то команды будут пробивать послематчевые пенальти.