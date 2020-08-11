Донецький "Шахтар" грає проти "Базеля" в 1/4 фіналу Ліги Європи. Матч 11 серпня розпочнеться о 22:00. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Матч "Шахтар" – "Базель" відбудеться в Німеччині на стадіоні "Фелтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Переможця пари буде визначено в цьому матчі. У півфіналі переможець зіграє проти італійського "Інтера".

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"Шахтар" є фаворитом цього матчу. Але стадія чвертьфіналу складається лише з одного матчу. Тому якщо основний час закінчиться в нічию, то команди зіграють екстратайми. Якщо і тоді переможця не виявлять, то команди будуть пробивати післяматчеві пенальті.