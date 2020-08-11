Во вторник, 11 августа, в матче 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" сыграет против швейцарского "Базеля". Стартовые составы команд – на Спорт24.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени и пройдет на стадионе "Фелтинс Арена" в Гельзенкирхене, пишет 24 канал. Смотрите также: Шахтер – Базель: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы Стартовые составы "Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Мораес Запасные: Трубин, Дентиньо, Коноплянка, Тете, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Витао, Болбат, Пихаленок, Фернандо "Базель": Николич – Видмер, Альдерете, ван дер Верфф, Петретта – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Кабрал Запасные: Пукай, Де Мол, ван Волфсвинкель, Риверос, Рамирес, Буньяку, Виши, Маршан, Лурвинк, Туши, Исуфи, Адеми Победитель этой пары встретится в полуфинале турнира с "Интером".