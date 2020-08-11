У вівторок, 11 серпня, у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Базеля". Стартові склади команд – на Спорт24.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом і пройде на стадіоні "Фелтінс Арена" у Гельзенкірхені, пише 24 канал. Дивіться також: Шахтар – Базель: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги Європи Стартові склади "Шахтар": Пятов – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Степаненко, Антоніо – Марлос, Алан Патрік, Тайсон – Мораєс



Запасні: Трубін, Дентіньо, Коноплянка, Тете, Соломон, Коваленко, Майкон, Сіпріано, Вітао, Болбат, Піхальонок, Фернандо "Базель": Ніколіч – Відмер, Альдеретте, ван дер Верфф, Петретта – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Кабрал Запасні: Пукай, де Моль, ван Вольфсвінкель, Ріверос, Рамірес, Буньяку, Віші, Маршан, Лурвінк, Туші, Ісуфі, Адемі Переможець цієї пари зустрінеться у півфіналі турніру з "Інтером".