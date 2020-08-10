Донецкий "Шахтер" в 1/4 финала Лиги Европы сыграет против швейцарского "Базеля". Матч запланирован на 11 августа. Он состоится при пустых трибунах. Поэтому посмотреть его можно будет только по телевизору или онлайн.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине владеет "Медиа группа Украина". Поэтому матч "Шахтер" – "Базель" покажет в Украине только телеканал "Футбол 1".

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Трансляция со стадиона начнется в 21:55. Сам матч в 22:00. В 21:15 на канале выйдет информационно-аналитическая программа "Путь к Кельну". Эксперты программы дадут свои прогнозы перед матчем. Они же будут анализировать и саму игру по ее окончании.

Матч "Шахтер" – "Базель" состоится в немецком Гельзенкирхене на стадионе "Шальке". Именно за эту команду выступает Евгений Коноплянка, который защищает цвета "Шахтера". Сам "Шальке" называют "горняками", как и "Шахтер". Вот только титульным спонсором немецкого клуба является российский "Газпром".

Где смотреть матч "Шахтер" – "Базель" онлайн

Посмотреть онлайн матч "Шахтер" – "Базель" можно на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции на этом сайте платный и требует регистрации. Однодневный доступ на 24 часа будет стоить 62 гривны. Самый дешевый месячный абонемент "Футбол" стоит 109 гривен. И туда входят лишь каналы "Футбол 1/2/3". Абонемент "xtra sport", куда также входит телеканал Setanta Sport, обойдется в 139 гривен в месяц. Если же выбрать "xtra sport oll inclusive" (спортивные каналы "Футбол 1/2/3", Setanta Sports, Viasat Sport, Shakhtar TV, XSPORT, а также более 200 других каналов), то за этот абонент придется выложить 189 гривен ежемесячно.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля ТВ" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.