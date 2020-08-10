Донецький "Шахтар" в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграє проти швейцарського "Базеля". Матч запланований на 11 серпня. Він відбудеться за порожніх трибун. Тож переглянути його можна буде лише по телевізору або онлайн.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні володіє "Медіа група Україна". Тож матч "Шахтар" – "Базель" покаже в Україні лише телеканал "Футбол 1".

До теми: Чи дасть бій "Шахтар" в 1/4 фіналу Ліги Європи "міцному горішку" "Базелю": прогноз букмекерів

Трансляція зі стадіону розпочнеться о 21:55. Сам матч – о 22:00. О 21:15 на каналі вийде інформаційно-аналітична програма "Шлях до Кельну". Експерти програми дадуть свої прогнози перед матчем. Вони ж аналізуватимуть і саму гру по її закінченні.

Матч "Шахтар" – "Базель" відбудеться в німецькому Гельзенкірхені на стадіоні "Шальке". Саме за цю команду виступає Євген Коноплянка, який захищає кольори "Шахтаря". Сам "Шальке" називають "гірниками", як і "Шахтар". От тільки титульним спонсором німецького клубу є російський "Газпром".

Де дивитися матч "Шахтар" – "Базель" онлайн

Переглянути онлайн матч "Шахтар" – "Базель" можна на платформі Oll.tv. Однак доступ до трансляції на цьому сайті платний та вимагає реєстрації. Одноденний доступ на 24 години коштуватиме 62 гривні. Найдешевший місячний абонемент "Футбол" коштує 109 гривень. І туди входять лише канали "Футбол 1/2/3". Абонемент "xtra sport", куди також входить телеканал Setanta Sport, обійдеться в 139 гривень на місяць. Якщо ж обрати "xtra sport oll inclusive" (спортивні канали "Футбол 1/2/3", Setanta Sports, Viasat Sport, Shakhtar TV, XSPORT, а також понад 200 інших каналів), то за цей абонент доведеться викласти 189 гривень щомісяця.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.