5 ноября каталонцы объявили заявку команды, которая отправится в Гамбург на выездную игру Лиги чемпионов против донецкого Шахтера, которая будет уже второй очной встречей подряд. Список Барселоны состоит из 21 футболиста.
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Усиление перед второй встречей с "горняками"
В заявку "блаугранас" не попали травмированный капитан Серхио Роберто и полузащитник Фрэнки де Йонг, о потере которого сообщали еще раньше. Футболист продолжает восстанавливаться от травмы.
Заявка Барселоны:
- Вратари: Тер Штеген, Пенья, Астралага.
- Защитники: Канселу, Бальде, Араухо, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Маркос Алонсо, Кунде.
- Полузащитники: Гави, Педри, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Фермин Лопес, Касадо.
- Нападающие: Ферран Торрес, Левандовски, Рафинья, Жоау Феликс, Ямал.
Заявка Барселоны на матч против Шахтера / Фото испанского клуба
В Лигу чемпионов возвращаются Роберт Левандовский и Педри, которые не играли против "кротов" в предыдущей игре 3-го тура группового раунда. Это усложняет ситуацию для защитников Шахтера.
Напомним, что первая игра между Барселоной и Шахтером закончилась победой команды Хави 2:1.
Перед выездом в немецкий Гамбург испанский гранд одержал минимальную победу на выезде над Реал Сосьедад 0:1. Единственный и победный гол во встрече забил центрбек Рональд Араухо на 2-й компенсированной минуте до поединка.