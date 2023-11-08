Единственный гол на 40-й минуте от Даниила Сикана стал победным для "кротов" в этой номинально "домашней" встрече против Барселоны в Гамбурге. Шахтер лишь в третий раз в истории одержал победу над каталонским соперником 1:0.

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Уже вошел в историю украинского футбола

После финального свитка никто в донецком клубе не сдерживал свою радость. Это первая победа Марино Пушича во главе "горняков" в Лиге чемпионов и еще сразу над каким-то грозным соперником.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Шахтера раскрыл секрет победы над Барселоной.

Как я уже говорил, если выходишь играть, надо проявить себя, бороться. Именно такое отношение я хочу видеть в своей команде с самого начала. Именно этого я от них требую. Во-вторых, нужно верить в хороший финал, потому что все начинается мысленно. Надо верить и действовать. Конечно, у нас тоже был план игры. Мы анализировали нашу предыдущую встречу, а также поединки, которые проводила Барселона между двумя нашими матчами. Внесли несколько основательных изменений. Игроки справились феноменально,

– заявил Пушич.

"Это очень приятно. Но приятно не только для меня. Конечно, я очень радуюсь, однако очень горжусь своими игроками и всеми людьми в клубе, которые тяжело работали, чтобы помочь мне в том, чего мы сегодня (7 ноября – 24 Канал) достигли ", – добавил Марино.

52-летний тренер добавил, что соперник дольше контролировал мяч, но его команда могла забивать не только один гол, а огорчить немецкого голкипера Барселоны еще несколько раз. Пушич заверил, что его команда продемонстрировала идеальное выступление, но долгих празднований у футболистов Шахтера не будет. Ведь уже 8 ноября начинает подготовку к матчу 14 тура УПЛ против Днепра-1.

Пушич очень лаконично прокомментировал замены капитана команды Тараса Степаненко и форварда Даниила Сикана, которые не смогли доиграть игру до конца и были сняты с матча по ходу второго тайма. Наставник "кротов" надеется на скорейшее восстановление лидеров команды.

О возможном переносе матчей УПЛ

Тренер донецкого клуба рассказал, будет ли Шахтер переносить матчи УПЛ из-за плотного графика в конце ноября.

"Я не знаю. Я не такой человек, который будет переносить матчи, я привык играть в высоком темпе, по две игры в неделю. Однако, к сожалению, такая ситуация в стране, что вы можете называть это домашним матчем, но у нас очень много времени забирает дорога и иногда нам нужен один или два дополнительных дня на восстановление, это не только об игре и том, что мы отдаем ей много сил и энергии, но и об отдыхе после переезда, поэтому это не так просто. что-то изменим. Я рад, что есть такой вариант, это хорошо, ведь для украинского футбола и страны тоже важно, чтобы их представляли в Европе так, как мы это сделали сегодня. Но мне тоже нравится ритм матчей. Увидим", – ответил Пушич.

Шахтер после этой победы завоевал уже 6 баллов и идет на третьем месте в группе "Н". Барселона, несмотря на поражение от "горняков", продолжает быть лидером, имея в своем активе 9 очков. Столько же пунктов у второго Порта. Антверпен с нулем прогнозируемо замыкает таблицу квартета.