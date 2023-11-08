Єдиний гол на 40-й хвилині від Данила Сікана став переможним для "кротів" у цій номінально "домашні" зустрічі проти Барселони у Гамбурзі. Шахтар лише втретє в історії здобув перемогу над каталонський суперником 1:0.

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Вже увійшов в історію українського футболу

Після фінального свитка ніхто у донецькому клубі не стримував своєї радості. Це перше перемога Маріно Пушича на чолі "гірників" у Лізі чемпіонів та ще й одразу над яким грізним суперником.

На післяматчевій пресконференції головний тренер Шахтаря розкрив секрет перемоги над Барселоною.

Як я вже казав, якщо виходиш грати, то треба проявити себе, боротися. Саме таке ставлення я хочу бачити у своєї команди від самого початку. Саме цього я від них вимагаю. По-друге, потрібно вірити в хороший фінал, бо все починається в думках. Потрібно вірити і діяти. Звісно, у нас також був план гри. Ми аналізували нашу попередню зустріч, а також поєдинки, які проводила Барселона між двома нашими матчами. Зробили кілька ґрунтовних змін. Гравці впоралися феноменально,

– заявив Пушич.

"Це дуже приємно. Але приємно не тільки для мене. Звісно, я дуже радію, проте дуже пишаюся своїми гравцями та всіма людьми в клубі, які важко працювали, щоб допомогти мені в тому, чого ми сьогодні (7 листопада – 24 Канал) досягли", – додав Маріно.

52-річний тренер додав, що суперник довше контролював м'яч, але його команда могла забивати не лише один гол, а засмутити німецького голкіпера Барселони ще декілька разів. Пушич запевнив, що його команда продемонструвала ідеальний виступ, але довгих святкувань у футболістів Шахтаря не буде. Адже вже 8 листопада розпочинає підготовку до матчу 14-го туру УПЛ проти Дніпра-1.

Пушич дуже лаконічно прокоментував заміни капітана команди Тараса Степаненка та форварда Данила Сікана, які не змогли дограти гру до кінця та були зняті із матчу по ходу другого тайму. Наставник "кротів" сподівається на швидше відновлення лідерів команди.

Про можливе перенесення матчів УПЛ

Тренер донецького клубу розповів, чи буде Шахтар переносити матчі УПЛ через щільний графік вкінці листопада.

"Я не знаю. Я не така людина, яка переноситиме матчі, я звик грати у високому темпі, по дві гри на тиждень. Проте, на жаль, така ситуація в країні, що ви можете називати це домашнім матчем, але в нас дуже багато часу забирає дорога і іноді нам потрібен один або два додаткові дні на відновлення. Це не тільки про гру й те, що ми віддаємо їй багато сил та енергії, а й про відпочинок після переїзду. Тому це не так просто. Тож, можливо, ми щось змінимо. Я радий, що є такий варіант, це добре, адже для українського футболу та країни також важливо, щоб їх представляли у Європі так, як ми це зробили сьогодні. Але мені також подобається ритм матчів. Побачимо", – відповів Пушич.

Шахтар після цієї перемоги здобув вже 6 балів та йде на третьому місці у групі "Н". Барселона, попри поразку від "гірників" продовжує бути лідером, маючи у своєму активі 9 очок. Стільки ж пунктів у другого Порту. Антверпен із нулем прогнозовано замикає таблицю квартету.