"Одна из худших игр с тех пор, как я приехал сюда": тренер Барселоны признал победу Шахтера

Четвертый этап группового раунда Лиги чемпионов-2023/2024 принес одну из главных сенсаций. Шахтер только в третий раз в своей истории победил Барселону.

Единственный и победный гол во встрече забил Даниил Сикан. До финального свистка оба коллектива имели свои моменты, но не смогли их реализовать. Шахтер минимально в Гамбурге победил Барселону 1:0.

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Хави: Мы заслужили поражение

После поединка главный тренер Барселоны Хави прокомментировал поражение своей команды от "горняков". Клубная легенда заверила, что в матче против украинского клуба его подопечные провели одну из худших игр под его руководством.

Хави возглавил Барселону в ноябре 2021 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2025 года.

Также Хави добавил, что его команда переживает не самый лучший период в этом сезоне-2023/2024. И это следует признать.

Наставник Барселоны заверил, что попадание в плей-офф Лиги чемпионов зависит только от его команды. В следующей встрече испанцы будут принимать Порту, идущее вторым в группе "Н". После поражения от Шахтера Хави признался, что его команда испытывает психологические проблемы, но даже в такой сложной ситуации должны пробиться в следующий этап ЛЧ.

"Мы в целом выступаем неправильно, у нас проблемы в атаке и обороне. Моя задача – вернуть игрокам уверенность и динамизм. Нужно признать: мы находимся на спаде. Сейчас нам нужно перезапуститься, пока ничего не потеряно. Но мы недовольны своим уровнем игры "Нужно, чтобы наши травмированные игроки вернулись. Я думаю не о международном перерыве, а о том, чтобы вернуть наших игроков и вернуть удовольствие от игры. Меня больше беспокоит состояние и чувство уверенности своих игроков, а не международный перерыв", – ответил Хави.

Сегодня (7 ноября – 24 Канал) Шахтер хорошо защищался и хорошо действовал в переходных фазах. Мы заслужили поражение. Мы не имели права проигрывать сегодня, но сделали это,

– добавил тренер "блаугранас".

Барселона после 4 туров с 9 очками продолжает лидировать в группе "Н". Столько же набранных баллов у второго Порта. Шахтер теперь с 6 пунктами остается третьим. А этот квартет замыкает Антверпен, до сих пор не набравший ни одного балла.

В Ла Лиге Барселона после 12 туров идет третьей, набрав 27 баллов. "Блаугранас" уступают только лидеру турнирной таблицы Жироне и второму Реалу – на 4 и 2 очка соответственно. Уже 12 ноября Барселона будет гостить на поле Алавеса во внутреннем чемпионате.