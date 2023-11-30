28 ноября Шахтер принимал Антверпен в германском Гамбурге. Все ожидали много голов, глядя на предыдущую встречу, которая закончилась со счетом 2:3 в пользу "горняков. Однако в этот раз один гол стал решающим, поэтому напряжения в матче были через край.

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Принес победу Шахтеру

Уже на 12 минуте стандарт от Зубкова стал победным для донецкого клуба. Александр сделал отличную подачу на ближнюю стойку, где головой передачу замкнул центрбэк Николай Матвиенко.

78 минут основного времени плюс добавленный арбитром не хватило бельгийскому клубу, чтобы хоть вывезти из Германии свой первый в этом розыгрыше группового раунда балл. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу команды Марино Пушича, которая стала для "кротов" второй подряд в ЛЧ и второй над Антверпеном.

После всех матчей УЕФА определила сборную 5-го тура, где нашлось место автору единственного гола Шахтера Николаю Матвиенко. Центрбек набрал 15 баллов в Fantasy Champions League.

Для 27-летнего украинского футболиста матч против Антверпена стал 13-м в текущем сезоне-2023/2024, в которых забил уже 4 гола.

Больше всего очков набрали Жоау Мариу, который оформил хет-трик за Бенфику, и Хаким Зиеш, который дважды забил за Галатасарай в ворота МЮ со штрафных, да еще и отдал ассист – по 21 пункту.



Сборная 5-го тура Лиги чемпионов / Фото УЕФА

Отметим, что уже 13 декабря в очном матче Порту – Шахтер определится кто из двух команд выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, а кто продолжит евровесну в Лиге Европы. Перед лобной встречей у обоих коллективов по 9 баллов.

Барселона с 12 очками за тур к концу группового раунда уже вышла в плей-офф ЛЧ. Антверпен с нулем уже попрощался с еврокубками в этом сезоне.