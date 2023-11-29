Единственный результативный удар в этом поединке нанес на 12-й минуте Николай Матвиенко. Шахтер снова в напряженном поединке победил этого бельгийского соперника и гарантировал себе еврокубковую весну. Что нельзя сказать об Антверпене.

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Ван Боммель: Мы проиграли не из-за них, но иногда у меня возникает такой вопрос

Сразу после финального свистка футболисты Антверпена начали выражать свое недовольство игрокам Шахтера и судьям поединка. На поле началась стычка, закончившаяся желтыми карточками и даже удалением. Однако эмоции быстро погасли, и команды ушли в подтрибунное помещение.

После матча главный тренер Антверпена Марк Ван Боммель продолжил обсуждать судейскую работу, которая ему вообще не понравилась. Коуч усомнился в компетентности арбитров этого поединка, работавших по системе ВАР.

"Рефери дал двум нашим игрокам по желтой карточке за то, что они якобы ударили соперника локтем. Но не их капитану Степаненко за ошибку, которую я совершал 25 раз в своей карьере игрока и получил 25 карточек. А в случае с Янссеном считаю, что там пенальти, да. Они также играли рукой в штрафной во время углового", – сказал

Кто работал на ВАР? Мне любопытно, что они видят. Не хочу уделять этому вопросу большое внимание, но мы обсуждаем человека. Кто стоит за этим экраном? Достаточно ли они компетентны? Понимают ли они футбол? Мы проиграли не из-за них, но иногда у меня возникает такой вопрос. Что мы еще должны сделать? Отменить ВАР?

– добавил наставник Антверпена.

Впереди у обоих клубов еще по одному матчу в розыгрыше группового этапа ЛЧ. Если у Шахтера еще есть шансы продолжить свой путь в Лиге чемпионов, то Антверпен будет концентрировать свое внимание исключительно на внутренних турнирах в Бельгии.

Бельгийцы уже не смогут догнать Шахтер, ведь провалили групповую кампанию – ноль баллов в 5 матчах. В то же время "горняки" борются из Порту за плей-офф ЛЧ, ведь у обоих клубов по 9 очков. Их очное противостояние состоится в последнем туре 13 декабря. В том поединке определится кто, будет вторым клубом из группы "Н", который пройдет в следующий раунд соревнований, а кто понизится в Лигу Европы.