Єдиний результативний удар у цьому поєдинку зробив на 12-й хвилині Микола Матвієнко. Шахтар знову у напруженому поєдинку переміг цього бельгійського суперника та гарантував собі єврокубкову весну. Що не можна сказати про Антверпен.

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Ван Боммель: Ми програли не через них, але іноді в мене виникає таке питання

Одразу після фінального свистка футболісти Антверпена почали висловлювати свої невдоволення гравцям Шахтаря та суддям поєдинку. На полі почалась сутичка, яка закінчилась жовтими картками та навіть вилученням. Однак емоції швидко погасли і команди пішли у підтрибунне приміщення.

Після матчу головний тренер Антверпена Марк Ван Боммель продовжив обговорювати суддівську роботу, яка йому взагалі не сподобалась. Коуч засумнівався у компетентності арбітрів цього поєдинку, які працювали за системою ВАР.

"Рефері дав двом нашим гравцям по жовтій картці за те, що вони нібито вдарили суперника ліктем. Але не їхньому капітану Степаненку за помилку, яку я робив 25 разів у своїй кар'єрі гравця і отримав 25 карток. А у випадку з Янссеном вважаю, що там пенальті, так. Вони також грали рукою у штрафному майданчику під час кутового", – сказав

Хто працював на ВАР? Мені цікаво, що вони бачать. Не хочу приділяти цьому питанню велику увагу, але ми обговорюємо людину. Хто стоїть за цим екраном? Чи достатньо вони компетентні? Чи розуміють вони футбол? Ми програли не через них, але іноді в мене виникає таке питання. Що ми ще маємо зробити? Скасувати ВАР?

– додав наставник Антверпена.

Попереду в обох клубів ще по одному матчу у розіграші групового етапу ЛЧ. Якщо Шахтар ще має шанси продовжити свій шлях у Лізі чемпіонів, то Антверпен буде концентрувати свою увагу виключно на внутрішніх турнірах у Бельгії.

Бельгійці вже не зможуть наздогнати Шахтар, адже провалили групову кампанію – нуль балів у 5-ти матчах. Натомість "гірники" борються із Порту за плей-офф ЛЧ, адже в обох клубів по 9 очок. Їх очне протистояння відбудеться в останньому турі 13 грудня. У тому поєдинку визначиться, хто буде другим клубом із групи "Н", який пройде у наступний раунд змагань, а хто понизиться у Лігу Європи.