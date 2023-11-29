Центрбек "кротов" открыл счет уже на 12-й минуте, а всего остального времени не хватило Антверпену, чтобы хотя бы вывезти один балл из немецкого Гамбурга. Судейский свисток зафиксировал минимальную победу Шахтера 1:0, пишет 24 Канал.

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Фолят не только футболисты

После финального свистка футболисты бельгийского клуба полезли спорить с игроками Шахтера и главным арбитром. Что-то явно не понравилось игрокам Антверпена во время матча, что они начали выражать свое недовольство.

Закончилась стычка на поле красной карточкой для полузащитника Антверпена Арбнора Муи и желтой для голкипера "горняков" Дмитрия Ризныка. Интересно, что полузащитник бельгийского клуба из-за эмоций и грубости получил два предупреждения в течение четырех минут.

Во время этой стычки на футбольном поле один из боковых рефери "сфолил" на центральном защитнике Шахтера Валерию Бондарю. Лайнсмен не видел, что за ним стоит украинский футболист и наступил Бондарю на ногу. Тот в самых лучших традициях игроков во время матчей упал на газон.

Отметим, что Бондарь провел полный поединок против Антверпена.

Лайнсмен "сфолил" на Бондаре: смотрите видео

К слову, после победы у Шахтера теперь 9 баллов, столько же у второго Порта, который в этом 5-м туре проиграл на выезде лидеру группы "Н" Барселоне 2:1.

У Антверпена до сих пор ноль очков в активе.

Важно! Последний шестой матч Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов состоится 13 декабря на выезде против Порта.