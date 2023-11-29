Центрбек "кротів" відкрив рахунок вже на 12-й хвилині, а усього іншого часу не вистачило Антверпену, аби бодай вивезти один бал із німецького Гамбурга. Суддівський свисток зафіксував мінімальну перемогу Шахтаря 1:0, пише 24 Канал.

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Фолять не лише футболісти

Одразу після фінального свистка футболісти бельгійського клубу полізли сперечатись із гравцями Шахтаря та головним арбітром. Щось явно не сподобалось гравцям Антверпена під час матчу, що вони почали висловлювати своє невдоволення.

Закінчилась сутичка на полі червоною карткою для півзахисника Антверпена Арбнора Муї та жовтої для голкіпера "гірників" Дмитра Різника. Цікаво, що півзахисник бельгійського клубу через емоції та грубощі отримав два попередження протягом лише чотирьох хвилин.

Під час цієї сутички на футбольному полі один із бокових рефері "сфолив" на центральному захиснику Шахтаря Валерію Бондарю. Лайнсмен не бачив, що позаду нього стоїть український футболіст та наступив Бондарю на ногу. Той у найкращих традиціях гравців під час матчів впав на газон.

Відзначимо, що Бондар провів повний поєдинок проти Антверпена.

Лайнсмен "сфолив" на Бондарю: дивіться відео

До слова, після перемоги у Шахтаря тепер 9 балів, стільки ж у другого Порту, яке у цьому 5-му турі програло на виїзді лідеру групи "Н" Барселоні 2:1.

В Антверпена досі нуль очок в активі.

Важливо! Останній шостий матч Шахтаря у груповому раунді Ліги чемпіонів відбудеться 13 грудня на виїзді проти Порту.