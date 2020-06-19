В субботу, 20 июня, "Шахтер" будет принимать "Александрию" в 27 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Шахтер – Александрия: прогноз

В прошлом туре "горняки" встречались с "Колосом". Поединок получился непростым для лидеров чемпионата. На 48-й минуте отличился Мораес. Марлос передачей вразрез вывел один на один с голкипером Мораеса, который технично подсек мяч в ворота. Его гол стал первым и единственным во встрече.

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Команда Владимира Шарана померялась силами с "Десной". Результативные удары Филиппова, Калитвинцева, Гитченко и Тотовицкого принесли победу черниговской команде. "Александрия" дважды подряд потерпела разгромное поражение. Похоже, "александрийцы" не слишком хорошо готовы к чемпионату. "Александрия" за два поединка команда пропустила уже десять мячей.

Команда Луиша Каштру единолично лидирует в турнирной таблице. Победа больше нужна команде Владимира Шарана, которая располагается на пятой строчке таблицы. Победа над "горняками" позволит "александрийцам" приблизиться к "Заре", которая занимает четвертое место.

Матч 27 УПЛ "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу, 20 июня.

Начало матча – в 19:30.

Шахтер – Александрия: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch прогнозируют уверенную победу "горняков". Победу донецкого клуба они оценили коэффициентом 1,23. На победу "Александрии" можно поставить ставку с коэффициентом 11,5. Ничью оценили в 6,70.

Специалисты считают, что счет матча будет 2:0 в пользу "горняков", такой результат они оценили в 6,80. На то, что дончане отметятся в матче – 1,03, а команде Шарана удастся огорчить голкипера "горняков" – 1,85.

На показатель, что "Шахтер" победит и Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 1,61. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 4,20.

Специалисты считают, что результативные удары будут в течение всего матча. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,44.

Букмекеры прогнозируют, что "Александрии" не удастся забить в первом тайме, они оценили это коэффициентом 1,31. А на результативный удар "горняков" в первой части встречи можно поставить ставку с коэффициентом 1,38.