Тайсон заявил, что покинет "Шахтер": бразилец назвал дату переговоров с новым клубом
Лидер "Шахтера" Тайсон открыто говорит о планах покинуть донецкий клуб. Бразильский футболист хочет вернуться в "Интернасьональ".
Тайсон заявил о готовности вести переговоры с "Интернасьоналем" о возвращении в клуб. Об этом сообщает UOL.
Кстати Лидер "Шахтера" Тайсон имеет предложения от грандов Европы
Тайсон хочет вернуться в Бразилию
Футболист признался, что на днях получил сообщение от тренера бразильцев.
Мы пообщались. Подождем и увидим, чем закончится эта история. У меня еще полтора года контракта. Я надеюсь, все получится, как я хочу. Дело не в деньгах, а во мне. Я хочу вернуться к своей семье,
– сказал бразилец.
Тайсон добавил, что намерен провести переговоры с руководством "Интернасьонала" в декабре 2020 года.
"Посмотрим, что мы можем сделать", – сказал Тайсон.
Зимой он может заключить предварительный контракт с другим клубом и летом уйти свободным агентом.
Таким образом, "Шахтер" бесплатно потеряет футболиста, который стоит около 10 миллионов евро.
Тайсон открыто говорит о своем переходе
32-летний игрок неоднократно намекал, что хочет вернуться в "Интернасьональ" в 2021 году. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года.
Президент "Интернасьонала" Марсело Медейрос заявлял, что футболиста ждут в Бразилии.
По его словам, Тайсон имеет предложения от топ-клубов Европы. Впрочем, Марсело не назвал потенциальных покупателей.
Тайсон – воспитанник "Интернасьонала".