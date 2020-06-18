Лидер "Шахтера" Тайсон открыто говорит о планах покинуть донецкий клуб. Бразильский футболист хочет вернуться в "Интернасьональ".

Тайсон заявил о готовности вести переговоры с "Интернасьоналем" о возвращении в клуб. Об этом сообщает UOL.

Кстати Лидер "Шахтера" Тайсон имеет предложения от грандов Европы

Тайсон хочет вернуться в Бразилию

Футболист признался, что на днях получил сообщение от тренера бразильцев.

Мы пообщались. Подождем и увидим, чем закончится эта история. У меня еще полтора года контракта. Я надеюсь, все получится, как я хочу. Дело не в деньгах, а во мне. Я хочу вернуться к своей семье,

– сказал бразилец.

Тайсон добавил, что намерен провести переговоры с руководством "Интернасьонала" в декабре 2020 года.

"Посмотрим, что мы можем сделать", – сказал Тайсон.

Зимой он может заключить предварительный контракт с другим клубом и летом уйти свободным агентом.

Таким образом, "Шахтер" бесплатно потеряет футболиста, который стоит около 10 миллионов евро.

Тайсон открыто говорит о своем переходе

32-летний игрок неоднократно намекал, что хочет вернуться в "Интернасьональ" в 2021 году. Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Президент "Интернасьонала" Марсело Медейрос заявлял, что футболиста ждут в Бразилии.

По его словам, Тайсон имеет предложения от топ-клубов Европы. Впрочем, Марсело не назвал потенциальных покупателей.

Тайсон – воспитанник "Интернасьонала".