Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов отличился дебютным голом в Серии А. Но он не помог команде избежать разгромного поражения.

В рамках 33 тура Серии А "Лечче" на своем поле принимал "Фиорентину", пишет 24 канал.

Читайте также: Гол-шедевр и два ассиста: Малиновский получил максимальный балл за матч с "Брешиа" – фото

Дебютный гол

Украинец Шахов вышел на замену на 72-й минуте встречи, когда его команда уже "горела" со счетом 0:3. Украинец был не согласен с таким ходом событий и размочил ворота соперника.

"Фиалки" очень сильно провели первую часть матча и до трех забитых мячей Пульгар еще не реализовал пенальти.

На 88-й минуте украинский полузащитник записал в свой актив первый гол за команду в официальном матче. Он в одно касание удачно замкнул прострел с фланга – 1:3.

Благодаря этой победе "Фиорентина" поднялась на тринадцатое место, а "Лечче" остается в зоне вылета на 18-й позиции с 29 очками.

В общем Шахов провел 21 матч в чемпионате Италии. Ранее в его активе было всего 3 ассиста.

Гол Шахова в ворота "Фиорентины" смотрите видео:

Добавим, что летом 2019 года Шахов отказался от продления контракта с ПАОКом, поэтому на правах свободного агента заключил контракт с итальянским "Лечче", которое впервые с 2012 года вернулось в элитній итальянский дивизион.