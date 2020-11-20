Шахов и Чигринский вернулись к тренировкам АЕКа: сыграют ли украинцы против "Зари" в ЛЕ
Украинские легионеры АЕКа Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов вернулись к тренировкам в клубе. Оба футболиста вылечились от коронавируса.
5 ноября после матча Лиги Европы против "Зари" в греческом клубе было обнаружено четыре случая заболевания коронавирусом. Среди которых был и украинец Евгений Шахов. Несколько позже положительный тест на COVID-19 был уже в у Дмитрия Чигринского. Игроки успешно прошли период самоизоляции и уже готовы вернуться к тренировкам команды, сообщает Meta-ratings.
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Возвращение украинцев
Шахов уже готов выйти на поле в ближайшем матче греческой Суперлиги, который состоится 22 ноября против "Ларисы". А уже после того через четыре дня на команду украинцев ждет поединок Лиги Европы против "Зари" (26 ноября).
Участие Чигринского же в ближайших встречах пока остается под вопросом.
Добавим, что оба украинских легионера сыграли в предыдущем матче против луганского клуба. Чигринский провел на поле все 90 минут, а вот Шахов сыграл 70 минут. Тот поединок завершился разгромной победой греков 1:4. Единственный гол за украинскую команду забил Владислав Кочергин.
- После трех туров команда Виктора Скрипника замыкает группу G, украинский клуб не сумел одержать еще ни одного очка. Лидирует английский "Лестер" – 9 пунктов. Им "в спину дышит" "Брага" – 6 набранных очков.
- Греческий соперник находится на третьей строчке, в их активе лишь 3 пункта.
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