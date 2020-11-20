Украинские легионеры АЕКа Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов вернулись к тренировкам в клубе. Оба футболиста вылечились от коронавируса.

5 ноября после матча Лиги Европы против "Зари" в греческом клубе было обнаружено четыре случая заболевания коронавирусом. Среди которых был и украинец Евгений Шахов. Несколько позже положительный тест на COVID-19 был уже в у Дмитрия Чигринского. Игроки успешно прошли период самоизоляции и уже готовы вернуться к тренировкам команды, сообщает Meta-ratings.

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Возвращение украинцев

Шахов уже готов выйти на поле в ближайшем матче греческой Суперлиги, который состоится 22 ноября против "Ларисы". А уже после того через четыре дня на команду украинцев ждет поединок Лиги Европы против "Зари" (26 ноября).

Участие Чигринского же в ближайших встречах пока остается под вопросом.

Добавим, что оба украинских легионера сыграли в предыдущем матче против луганского клуба. Чигринский провел на поле все 90 минут, а вот Шахов сыграл 70 минут. Тот поединок завершился разгромной победой греков 1:4. Единственный гол за украинскую команду забил Владислав Кочергин.