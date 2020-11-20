Українські легіонери АЕКа Дмитро Чигринський та Євген Шахов повернулись до тренувань у клубі. Обидва футболісти вилікувались від коронавірусу.

5 листопада після матчу Ліги Європи проти "Зорі" у грецькому клубі було виявлено чотири випадки захворювань на коронавірус. Серед яких був і українець Євген Шахов. Дещо пізніше позитивний тест на COVID-19 був вже у в Дмитра Чигринського. Гравці успішно пройшли період самоізоляцію та вже готові повернутись до тренувань команди, повідомляє Meta-ratings.

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Повернення українців

Шахов вже готовий вийти на поле у найближчому матчі грецької Суперліги, який відбудеться 22 листопада проти "Лариси". А вже після того через чотири дні на команду українців чекає поєдинок Ліги Європи проти "Зорі" (26 листопада).



Участь Чигринського ж у найближчих зустрічах поки залишається під питанням.

Додамо, що у обидва українські легіонери зіграли у попередньому матчі проти луганського клубу. Чигринський провів на полі всі 90 хвилин, а от Шахов зіграв 70 хвилин. Той поєдинок завершився розгромною перемогою греків 1:4. Єдиний гол за українську команду забив Владислав Кочергін.