"Севилья" выиграла свой шестой трофей во втором по престижности евротурнире и окончательно доказала, что Лига Европы создана для нее.

Испанская команда в Кельне победила миланский "Интер" (3:2) в финальном матче Лиги Европы. Команда завоевала свой 6 трофей в истории Лиги Европы, пишет 24 канал.

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Решающий эпизод в матче случился на 74-й минуте. Диего Карлос нанес удар бисиклетой и мяч, рикошетом от Лукаку, влетел в ворота "Интера".

Видео церемонии награждения "Севильи" после победы в Лиге Европы

"Севилья" – победитель Лиги Европы 2019/20 / Фото: Getty Images

Для "Севильи" это шестая победа в Кубке УЕФА / Лиге Европы. Команда выиграла все шесть финалов, где выступала. До этого команда побеждала в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.