"Севілья" виграла свій шостий трофей у другому за престижністю євротурнірі і остаточно довела, що Ліга Європи створена для неї.

Іспанська команда в Кельні перемогла міланський "Інтер" (3:2) у фінальному матчі Ліги Європи. Команда завоювала свій 6 трофей в історії Ліги Європи, пише 24 канал.

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Вирішальний епізод в матчі трапився на 74-й хвилині. Дієго Карлос завдав удар бісіклетою і м'яч, рикошетом від Ромелу Лукаку, влетів у ворота "Інтера".

Відео церемонії нагородження "Севільї" після перемоги в Лізі Європи



"Севілья" – переможець Ліги Європи 2019/20 / Фото: Getty Images

Для "Севільї" це шоста перемога у кубку УЄФА / Лізі Європи. Команда виграла всі шість фіналів, де виступала. До цього команда перемагала у 2006, 2007, 2014, 2015 та 2016 роках.