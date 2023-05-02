Сшили защиту в дураках: как Цыганков отметился ассистом в игре против победителя Лиги Европы – видео

Жирона оформила очередную сенсацию в Ла Лиге. Каталонский коллектив вместе с Виктором Цыганковым обыграл на выезде Севилью.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе Жироны и был активен в атакующей стадии гостей. Однако счет в матче открыл отнюдь не бывший футболист Динамо. На 23-й минуте голом отличился Хуанпе, а каталонцы повели на табло 0:1, сообщает 24 Канал.

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Результативное действие Цыганкова

На старте второго тайма Жирона удвоила свое преимущество, но в этот раз не без участия в голевой атаке Цыганкова. Все началось с того, что Рикельме мощным ударом проверил на прочность перекладину ворот Севилья.

Мяч улетел в борьбу на втором этаже, но защита хозяев снова сыграла ненадежно. После чего мяч оказался в ногах Цыганкова, Виктор не стал бить, а отдал под удар Кастельяносу, удвоившему преимущество Жироны – 0:2.

Правый вингер из Украины отметился четвертым ассистом в 13 сыгранных матчах в футболке каталонского клуба. Также в активе Цыганкова три гола.

Напомним! Цыганков перебрался в Жирону 17 января 2023, подписав контракт до конца июня 2027 года. С этого времени провел за новый клуб уже 13 поединков. Виктор стал первым украинцем, оформивший дубль в Ла Лиге Историческое достижение Цыганков сделал в матче против Райо Вальекано. Испанская печать называет Виктора "ураганом". От последующей продажи украинца Жирона хочет получить не менее 20 миллионов евро.

Отметим, что Жирона больше не забивала, но не пропустила. В итоге – 0:2, неожиданная выездная победа клуба украинца.

Жирона после победы идет на 8-м месте в Ла Лиге, имея в своем наследии 44 балла. Столько же у девятой Осасуны. До Атлетик Бильбао отставание в 3 очка после 32 туров испанского первенства.

Севилья с 41 пунктом занимает 11 позицию.

Видеообзор матча (ассист Цыганкова с 2:54)